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Başkan Kılınç, Kuzey çevreyolundaki çalışmaları inceledi

Adıyaman'da, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan Karapınar Mahallesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan gelinen nokta hakkında bilgi aldı

16 Ağustos 2022 Salı 22:56
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Başkan Kılınç, Kuzey çevreyolundaki çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi bağlantısında gerçekleştirilen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.İncelemeler sonunda kısa bir bilgi veren Başkan Kılınç, "Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayacak olan yol birleştirme çalışmalarımızı inceledik. İnşallah bu ve planladığımız diğer projelerimizle halkımızın ihtiyaçlarını karşılayıp, şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: PHA
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