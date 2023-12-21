Tahmini Okuma Süresi: dakika

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılara yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen operasyonda kente gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuar soktukları belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 44 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 10 gümrük kaçağı tuşlu cep telefon, 3 akıllı kol saati, 16 kablosuz kulaklık ve 129 muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, A.M. ve O.K.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA