Tahmini Okuma Süresi: dakika

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri kapsamında, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü.

Görüşmelerin ardından söz alan Milletvekili Tutdere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, söz verilen ama gerçekleşmeyen deprem ödenekleri, piyasa tutarı altında kalan kira destekleri ve depremzede serbest meslek mensuplarına ödenek ayrılıp ayrılmayacağını sordu.

"Eşya bedelleri ne zaman ödenecek?"

Milletvekili Tutdere, şunları söyledi:

"Ekonomide işlerin iyiye gittiğini söylediniz. Madem ekonomide işler iyiye gidiyor, birkaç talepte bulunacağım depremzedeler adına. Ev ve iş yerlerindeki eşya bedelleri bugüne kadar ödenmedi, ne zaman ödenecek?"

"Kira destekleri pul oldu"

"Bunun dışında deprem illerinde ev sahiplerine 5, kiracılara 3 bin TL veriyorsunuz. Bu verdiğiniz paralar piyasa oranlarının altında kaldı, pul oldu. Bunu artırmayı düşünüyor musunuz?"

"Serbest meslek erbaplarına ödeme yapılacak mı?"

"Deprem illerinde avukatlar başta olmak üzere serbest meslek erbaplarına herhangi bir nakdi destek ödenmedi. Serbest meslek erbaplarına depremden dolayı herhangi bir ödeme yapmayı düşünüyor musunuz?"

Depremzedeler için eşya desteği

6 Şubat depremlerinden sonra iktidar tarafından depremzedelere eşya bedeli ödemesi yapılacağı ifade edilmiş; en son 25 Kasım 2022’de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, , evleri ağır hasar gören depremzedelere 90 bin liraya kadar eşya, 30 bin lira da kira ve taşınma yardımı yapılacağını ifade etmiştir. Ancak gelinen noktada, söz verilen destek sunulmamıştır.

Depremzede serbest meslek mensuplarına destek

Depremde zarar gören serbest meslek mensupları, iş yapamaz duruma geldiklerini ancak vergi kesintilerinin devam ettiğini ifade ederek, defalarca destek talebinde bulunmuştur. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği başta olmak üzere, çok sayıda meslek örgütü de farklı zamanlarda serbest meslek mensuplarına destekte bulunulmasını dile getirmiştir. Ancak iktidar bu seslere kulak tıkamıştır.



Kaynak : PHA