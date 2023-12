Tahmini Okuma Süresi: dakika

Özverili çalışmalarıyla her kesimin takdirini toplayan Başkan Doğan yaklaşan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bu seçimlerde Adıyaman'da demokrasi şöleni yaşanacağını belirten Başkan Doğan, Adıyaman'ı temsil edecek her adaya başarılar dileyerek şunları söyledi:" Yerel seçimlere aylar kaldı. İlçelerimizden beldelerimize kadar bir çok yerde halkımızla buluşup notlarımızı aldık. Özleştirilerimizi de elbetteki yapıyoruz. İttifaklar konusunda çalışmalarımız sürüyor. Adıyaman halkı belediyecilik hizmetleri noktasında komşu illere göre bir hayli geride kalmıştır. Bizler de her belediye başkan aday adayımıza tam destek veriyor ve bu meşakkatli yolda yanlarında oluyoruz. Her belediye başkan aday adayı bizleri ayrı ayrı onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bu CHP'de demokrasi şöleninin yaşandığının en büyük kanıtıdır. Öyle ki geçtiğimiz gün de Tut ilçesi belediye başkan adayımız Muttalip Gültekin kardeşimizin adaylık törenine hep birlikte katılım sağladık. Adıyamanlı hemşehrilerimize ve İl-ilçe Örgütlerimize binlerce kez teşekkürlerimi sunuyorum. Ben inanmış bir Adıyaman görüyorum. Ve emin olarak söylüyorum ki bu seçimde Adıyaman'ı sosyal demokrat belediyecilik ile tanıştırmak için geliyoruz. Biz hazırız, halkımız da CHP belediyeciliğine hazır olsun"dedi.

Kaynak : PHA