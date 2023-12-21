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Şehir genelinde depremin etkisi ve zamanla oluşan tahribatlar sonucunda kaldırımlarda ve yollarda çalışmalar devam ediyor.

Şehir genelinde yıkımların devam etmesiyle birlikte yollarda oluşan tahribattan dolayı freze, asfalt ve yama çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi, yıkımlardan önce araçların ulaşım sorunu yaşamamaları için geçici ince asfalt ve yama işlemi sağlayarak araçlara kolaylık sağlıyor.

Yıkım ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda ise freze çalışması sonrası asfalt serim çalışmaları yapılarak yollarda kalıcı şekilde ulaşım kolaylığı sağlanıyor.

Yaya ulaşımında güvenliği sağlamak adına büyük öneme sahip olan kaldırımlarda oluşan tahribatı gidermek adına ekipler tam mesai yaparak kaldırım döşemesi ve bozulan kaldırımlarda tadilat işlemlerine devam ediyor.

Ekiplerin şehir genelinde aralıksız şekilde devam ettiği çalışmalar şuan için Sümerevler Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Bozbey Caddesi ve Fatih Mahallesinde devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Büyük bir felaket yaşadık ve bu felaketin etkilerini tamamen ortadan kaldırıp Adıyaman’ı yeniden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırmak için tüm birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyoruz. Şuan şehir genelindeki yollarda ve kaldırımlarda oluşan tahribatlar araç trafiğini ve yayaların güvenliğini tehlikeye atmasın diye asfalt, yama, kaldırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Adıyaman için hizmet etmek bizi mutlu ediyor. Adıyaman’ımızı tekrardan ayağa kaldırıp çok daha iyi yerlere getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” sözlerini dile getirdi.



Kaynak : PHA