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Şehrin daha iyi yerlere gelebilmesi için büyük çaba sarf eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman’a önemli derecede katkı sağlayacak projelerin yapılması adına çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) işbirliğiyle önemli projeler için adımlar atıldı.

Adıyaman’ın kalkınması ve önemli projelerin gerçekleştirilmesi adına Adıyaman’a gelen Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) yetkilileri; Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Sivil Toplum Kuruşları ve Sendikaların katılımlarıyla ‘Adıyaman Kalkınma Stratejileri’ konulu toplantı düzenledi.

Toplantı esnasında Adıyaman için hangi projelerin daha faydalı olabileceği konusunda misafirlerden de fikir alarak değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ), Adıyaman’ın çok daha iyi yerlere geleceği projeler için yeşil ışık yaktı.



Kaynak : PHA