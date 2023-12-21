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6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Louisa Vinton ve Birleşmiş Milletlerden oluşan heyet, Adıyaman Belediyesi’ne ziyarette bulunarak UNDP projesi kapsamında temizlik aracı ve ekipmanlar teslim etmişti. Yapılan araç ve malzeme teslim töreninde Birleşmiş Milletler Büyük Elçisi Louisa Vinton desteklerin devam edeceğini belirtmişti.

Yürütülen projeler kapsamında Adıyaman’a yeniden ziyaret gerçekleştiren Louisa Vinton ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Çelik tarafından makamda ağırlandı.

Makam ziyareti sonrasında Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Çelik, Birleşmiş Milletler Büyük Elçisi Louisa Vinton ve beraberindeki heyet Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binasında düzenlenen araç teslim törenine katıldı.

Telim töreninde Birleşmiş Milletler tarafından Adıyaman’a hibe olarak Çöp Toplama Aracı teslim edildi.



Kaynak : PHA