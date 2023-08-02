Gözde Tv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hallaç, Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Akçal, Haber Müdürü Sibel Turan, Radyo ve Tv Programcısı Burak Cansel, Haber Sunucusu Bilgen Duran ve Kameraman Burhan Turgut, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde göreve başlayan EAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Gözde Tv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hallaç, ziyarette yaptığı konuşmada, Başhekim Şirik’in zorlu bir süreç içerisinde görevi üstlendiğini ve Adıyaman sevdalısı olarak sağlık alanında yapılacak yeniliklerin öncüsü olacağını, Şirik’e güveninin tam olduğunu belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

İlkeli yayın kalitesi ile Adıyaman'ın sesi olduklarını ve ziyaretlerinden ötürü Gözde Tv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hallaç, Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Akçal ve beraberindekilere teşekkür eden Şirik de Adıyaman'ı terk etme yerine bu kente gönül vermiş biri olarak zorlu süreçte görevi devraldıklarının altını çizerek, kentin sağlık alanındaki durumunu deprem öncesinden daha iyi bir konuma getirmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.



Kaynak : PHA