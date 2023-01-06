Müsabakayı tribünlerden izleyerek sporculara destek veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maç sonrasında gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kocaeli Gençler Şampiyonası ilk maçında Darıca GSG karışında 3-0 galip ayrıldı. KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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