Yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kocaeli Gençler Şampiyonası ilk maçında Darıca GSG karışında 3-0 galip ayrıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Kocaeli Gençler Şampiyonası ilk maçında Darıca GSG karışında, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Müsabakayı tribünlerden izleyerek sporculara destek veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maç sonrasında gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.
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