Katılımın oldukça yüksek olduğu toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri, Gölbaşı ilçesindeki müteahhitlik ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Oda üyeleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Oda olarak üyelerinin sorunlarının takipçisi olduklarını dile getiren ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu; “Bugün Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak Adıyaman’da bizim 8 bin aktif üyemiz var. Bunun 400’ü de Gölbaşı ilçemizde. Gölbaşı ilçemizde bulunan üyelerimizin debüyük çoğunluğu inşaat sektörüyle iştigal etmekte. Üye sayımızın da 5 bini özellikle deprem sonrasında inşaat sektörüyle uğraşmakta. Özellikle depremden sonra hem Adıyaman’da hem Gölbaşı ilçemizde yaşanan sorunlar vardı. Bizler geçen sene küçük bir istişare toplantısı gerçekleştirmiştik. Bugünkü toplantımızda üyelerimizin sektörde yaşadığı sorunları not alacağız. İlerleyen haftalarda şehrimize Çevre Şehircilik Bakanlığından yetkililer de gelecek.Hem onlara sunum yapabilmek için hem de önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile randevumuz var. Orada Gölbaşı ilçemiz için birkaç ricada bulunacaktık. Sizlerle bir istişare edelim istedik. Bugünkü toplantımızda ufak mikro sorunları burada çözmeye çalışacağız. Sorunları biliyoruz ancak bunları derleyelim toplayalım Gölbaşı ilçemiz için ne yapabiliriz onu konuşmak için bir araya geldik. Burada rezerv alan noktasındazorluklar var. Bunlarla ilgili bende bir inşaat mühendisi olarak bir kısmını biliyorum. Oda olarak görevimiz üyelerimizin sorunlarını yetkili mercilere aktarmak. Bugünde bu görevi yerine getirmek için bir araya geldik” dedi.

Yerinde dönüşüm projesinin uzatılması için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Torunoğlu; “Malumunuz 30 Haziran’da yerinde dönüşümün süresi doluyor. Biz bunu bakanlarımıza da ilettik. Her platformda da anlatıyoruz. Şu anda Çevre Şehircilik Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden Adıyaman’a günlük yaklaşık 100 milyon TL para giriyor. Bu para esnafımıza dağıtılıyor. Adıyaman’da ticaretin büyük çoğunluğu yerinde dönüşüm sayesinde devam ediyor. Bu Gölbaşı ilçemizde de henüz başlamadı. Hatta biz bunun hibe kredi tutarının güncellenerek uzatılmasını istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum”

Rezerv alan konusunda belediye olarak üzerlerine düşen göreve hazır olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım; “Deprem sonrası Bakanlık rezerv alan konusunda çalışma başlatmak istemesine rağmen esnafımızda ne ödeyeceğini bilmediği için karar veremedi. Rezerv alan konusunda hep birlikte yine elimizden geleni yapalım gerekirse imza kampanyası başlatalım. Gölbaşı Platformu oluşturup üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Toplantımıza ön ayak olan Gölbaşı Kaymakamımız ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen toplantıdan dolayı Ticaret ve Sanayi Odamıza teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun”

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, “Oda Başkanımız Mehmet bey Gölbaşı ziyareti sonrasında kendi üyelerinden gelen talepler doğrultusunda özellikle müteahhit olan üyelerimizin talepleri doğrultusunda sağ olsunlar ilçemize vakit ayırarak hem üyelerini davet ederek Gölbaşılı hemşehrilerimize açık bir toplantı yapma hususunu dile getirdiler. Bizde memnuniyet duyarak iştirak ettik. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi niyet göstergesiyle üyelerinin sorunlarını bir tarafa bırakmayarak bizleri de kırmayarak bugün geldiler ve bu konuyla alakalı bir toplantı yapma ihtiyacı hasıl oldu. Tabi depremden en çok etkilenen ilçelerin başındayız. Sadece Adıyaman’da değil 11 deprem ilinde Gölbaşı da malumunuz hem altyapı hem üstyapı hususunda olsun çok ciddi yıkımlar oldu. Yaraların sarılması hususunda 2 senedir hem devletimiz hem kurumlarımız gereken adımları atıyorlar ama bazı hususlarda vatandaşlarımızın kafasında soru işaretleri var. Bunları almak istiyoruz.Yakın zamanda Çevre Şehircilik Bakanımız ilimize gelecekler. Buradaki sorunlar Bakan beye iletilecek. Gölbaşılı hemşehrilerimizin talepleri her şeyin başında geliyor. Burada yaşayacak olan sizlersiniz. Sizlerin taleplerinin öncelenmesi gereken talepler olduğunu düşünüyorum.Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum”

Toplantının soru-cevap bölümüne söz alan oda üyeleri, 30 Haziran tarihinde sona erecek olan Yerinde Dönüşüm Projesinin uzatılması yönünde taleplerini, ayrıca rezerv alan ve imar sorunlarıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdiler.

Kaynak : PHA