Yunus Emre Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Gölbaşı Fen Lisesi öğrencileri tarafından Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Etkinliği çerçevesinde Mustafa Kutlu Paneline İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Panel başkanlığını öğrencilerden Buğlem Akatan’nın yaptığı oturumda Beyza Kahya "Kutlu Sürprizler”, İklim Zehra Uyanık "Bireysel Güç ve Siyasi Güç”, Azra Elif Kuşoğlu “Mustafa Kutlu’da Arayış” ve Ömer Yiğit Çatal “Kutlu’da Yalnızlık”ı anlattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun, panelin düzenlenmesinde emeği geçen, başta Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Selim Caner'e, panelde sunum yapan öğrencilere ve panele katılan tüm herkese teşekkür etti.

Kaynak : PHA