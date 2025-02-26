TÜİK’in açıkladığı istatistiklere göre, 2024 yılında 16-17 yaş aralığında 9 bin 354 kız çocuğu ve 617 oğlan çocuğu zorla evlendirildi. Verilere göre, 8 bine yakın kız çocuğu 20-29 yaş arası erkeklerle, 570 kız çocuğu ise 30-44 yaş arası erkeklerle evlendirildi. En yüksek çocuk evliliği oranlarına sahip iller ise Gaziantep (979) ve Şanlıurfa (800) olarak kaydedildi.

Gökçen, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat çerçevesinde çocuk evliliklerinin suç teşkil ettiğini belirterek, hükümetin bu sorunu önlemek için hangi adımları attığını sorguladı.

Gökçen’den Bakan Göktaş’a 5 Kritik Soru

Gökçe Gökçen’in Bakan Göktaş’a yönelttiği sorular şunlar:

2024 yılında zorla evlendirilen 9 bin 354 kız çocuğu ve 617 oğlan çocuğunun korunması için Bakanlığınız tarafından herhangi bir önleyici veya koruyucu çalışma yapılmış mıdır? Yapıldıysa, bu çalışmalar nelerdir?

Çocuk yaşta evliliklerin en yüksek olduğu Gaziantep (979) ve Şanlıurfa (800) gibi illerde, bu sorunun önüne geçmek için özel bir eylem planı geliştirilmiş midir? Eğer geliştirildiyse, bu planın detayları nelerdir?

Kız çocuklarının kendilerinden yaşça büyük erkeklerle (örneğin, 30-44 yaş arası 570 vaka) evlendirildiği tespit edilmesine rağmen, bu evlilikleri önlemek için hangi yasal ve idari önlemler alınmıştır?

Çocuk yaşta zorla evlendirilmenin yaygın olduğu bölgelerde, ailelere ve topluma yönelik farkındalık ve eğitim programları düzenlenmiş midir? Düzenlendiyse, bu programların etkinliği nasıl ölçülmektedir?

Türkiye'nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, çocuk evliliklerinin tamamen ortadan kaldırılması için Bakanlığınızın 2025 yılına yönelik hedefleri ve yol haritası nedir?

Çocuk Evlilikleri Türkiye’nin Çözülemeyen Sorunu

Gökçe Gökçen’in vurguladığı veriler, Türkiye’de çocuk yaşta evliliklerin hâlâ ciddi bir toplumsal sorun olduğunu gözler önüne serdi. Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) gibi uluslararası anlaşmalara rağmen, çocuk yaşta zorla evlendirme uygulamalarının engellenemediği görüldü.

Uzmanlar, çocuk yaşta evliliklerin çocukların eğitim hakkını elinden aldığını, psikolojik ve fiziksel istismar risklerini artırdığını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirdiğini vurgularken, hükümetin çocuk yaşta evlilikleri önlemek adına etkin bir politika uygulamaması eleştiriliyor.

Kaynak : PHA