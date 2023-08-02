Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Kulak Burun Boğaz Doktoru Uzman Op. Dr. Hasan Sami Bircan hasta kabulüne başladı.

Bircan, Op. Dr. Hasan Sami Bircan;20 Aralık 1993 Aydın, merkez doğan ve ilkokul eğitimini Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Ortaokulu Yahya Kemal Beyatlı Ortaöğretim Okulu’nda devam etmiştir. Lise eğitimini ise Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İzmir’de devam etmiştir.2017 yılı İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup,2018 yılında uzmanlık eğitimi için İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne asistan doktor olarak göreve başlamıştır.2023 yılına kadar klinik şefi Prof. Dr. Yavuz Uyar ve ekibinin engin tecrübelerinden faydalanma fırsatı bulmuştur. Beş yıl içerisinde Baş-Boyun Tümörleri ve Cerrahisi, Kulak Hastalıkları ve Ameliyatları, Pediatrik KBB Hastalıkları ve tedavileri, endoskopik sinüs ve kafa tabanı cerrahisi, ses teli ameliyatları ve tedavileri, rinoplasti ve diğer kozmetik cerrahiler hakkında bilgi sahibi olmuştur. Yerli ve yabancı bilimsel makaleleri, ulusal kongrelerde sözlü bildirileri ve poster sunumları, vaka bildirimleri mevcuttur. Temel laringoloji kitabında bölüm yazarlığı yapmıştır. Halihazırda kitap çevirisi yapmaktadır. Ağustos 2023 tarihinden itibaren Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde tam zamanlı olarak göreve başladı.

Göreve başlayan Bircan'a başarılar dileyen Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal,"Hastanemizde göreve başlayan KBB Uzmanı Op. Dr. Hasan Sami Bircan'a görevinde başarılar dilerim. Tüm Gölbaşılı hemşerilerimize hayırlı olsun. Hastanemizde söz verdiğimiz gibi uzman hekim kadromuzda eksik olan doktorlarımızın tamamlanması için elimizden gelen tüm çabaları göstermeye devam ediyoruz."dedi.



Kaynak : PHA