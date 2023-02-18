Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı askerleri ve Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde ağır hasar gören Gölbaşı ilçesinde jandarma ve itfaiye ekipleri birliktelik mesajları vererek birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Bir kadını ve üç çocuğu kurtardıklarını ifade eden askerler kurtardıkları enkazdan birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini mesajını verdiler.

Gölbaşı’nı ziyaret eden Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu J.Yzb. Mehmet Yaman, J.Asb.Üçvş. Ferkan Bayram, J.Asb.Çvş. Fatih Dursun, J.Asb.Çvş. Yunus Yılmaz, İtfaiye Eri Serdar Ahmet Doğan, İtfaiye Eri Mehmet Kaplan, birliktelik pozu verdileri.



Kaynak : PHA