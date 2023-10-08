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Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, Huzur ve Güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak yapılan uygulamalarda, 17 kıraathane, 5 park, 5 çay bahçesi, 1 internet kafe de eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 976 şüpheli ve 570 araç kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan uygulamada 13 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak : PHA