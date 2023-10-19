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Gölbaşı Devlet Hastanesi çocuk servisi duvarları ve tavanı çizgi film karakteriyle süslenerek hasta çocukların yüzü güldürüldü.

Hasta çocukları, çocuk servisi duvarlarındaki ve tavandaki çizgi film karakterleri karşılıyor

Gölbaşı Devlet Hastanesi çocuk servisi personeli kendi el işleriyle duvarları ve tavanı, çocukların sevdiği çizgi film karakterleri ve hayvan figürleriyle donattı. Hastane çalışanları, odaları da çocukların ilgisiniçekebilecek figürlerle dizayn etti. Maşa ile Koca Ayı, Örümcek adam, Batman, Tom ve Jerry, Ayı Winnie, Ormanlar Kralı Aslan, Pepee, Kardan Adam gibi sevilen çizgi filmlerin karakteriyle donatılan duvarların ve tavanın yanı sıra yatarak tedavi gören çocukların odalarına da çocukların sıcak bir ev ortamında tedavi görmeleri, ayrıca hastane ve doktor korkusu bulunan çocukların da korkularını yenmesi amaçlanıyor.

Çocuk hastaların sıkılmadan vakit geçirmesi için böyle bir plan hazırlandığını aktaran Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi Gökçen Özdemir, "Çocuk Servisi personellerimle birlikte servisimize yatan çocukların, keyifli vakit geçirebilecekleri bir servis haline getirdik. Yatarak tedavi gören çocuklarımızın tedavileri yapılırken canları sıkılmasın istedik, böyle bir proje hazırladık" dedi.



Kaynak : PHA