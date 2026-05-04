Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Azaplı Köyü’nde etkili olan fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, zarar gören alanlarda incelemelerde bulunarak ilgili kurumlara sürecin hızla tamamlanması yönünde talimat verdi. Kaymakam Algın, vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İncelemelere İl Genel Meclis Üyeleri Mehmet Işıklar, Vakkas Atılgan ve Nevzat Kozak ile ilgili kurum amirleri de eşlik etti.

Kaymakam Algın, incelemeler sırasında kurum amirlerine gerekli talimatları vererek hasar tespit çalışmalarının ivedilikle tamamlanmasını ve vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesini istedi. Kaymakam Algın ayrıca, fırtınadan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

