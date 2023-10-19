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Dr. Büşra Tıkır; 1994 Antalya'da dünyaya gelerek, 2018 yılında Konya Meram Tıp Fakültesinden mezun oldu.2 ay pratisyen hekimlikten sonra 2018-2023 SBÜ Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde asistanlık eğitimini tamamladı. Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü(DHY) atamasıyla Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı göreve başladı.

Yeni atanan doktorlara başarılar dileyen Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Engin Çatal,"Hastanemizde göreve başlayan Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Tıkır'a hayırlı olsun. 112. dönem DHY ile hastanemize atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı sayımız ikiye çıkmıştır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı için muayene sırasını 182 Sağlık Bakanlığı MHRS üzerinden ve gün içerisinde hastanemiz hasta kabul biriminden sıra alarak muayene olabilirler. Ayrıca hastanemizde eksik olan uzman hekim tamamlanması için çalışmalara devam ediyoruz. Her geçen gün uzman hekim kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz."dedi.



Kaynak : PHA