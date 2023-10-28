Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyetin 100. yılı kutlama ve etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Halk koşusu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Programa katılan Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'nın start vermesiyle başlayan koşu yaklaşık 1km alanda yapılarak sonlandı.Yarışmaya katılan öğrencilerimize başarılar dileyen Kaymakam yarışmada derece elde öğrencilerimizi tebrik etti ve ödüllerini Cumhuriyet Bayramı'nın da alacaklarını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kaymakam Tarık Buğra Seyhan100.yıl etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak : PHA