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Gölbaşı İlçe Stadyumunda düzenlenen başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım öğrencilerin ve Gölbaşı halkının bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam Tarık Buğra Seyhan yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu kutlayarak öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından halkoyunları gösterisi ve Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon dalında birinci olan öğrencilere şiir ve kompozisyonlarını okudular. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisi eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan gösteriler ve öğrencilerin hazırladığı oratoryo ve kareografi gösterileri yapıldı. Müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisi ve ardından yarışmalarda başarı gösteren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.



Kaynak : PHA