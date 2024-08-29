Hakan Toydaş, dava dilekçesinde, Gölbaşı'nın eğitim açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, yüksekokulun taşınmasının bölgenin eğitim olanaklarını zayıflatacağını belirtti. Toydaş, özellikle Gölbaşı ilçesinin deprem sonrası yeniden toparlanma sürecinde olduğunu ve bu süreçte eğitim kurumlarının ilçede kalmasının bölgenin geleceği açısından kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Adıyaman İdare Mahkemesi, açılan davayı değerlendirme sürecine alırken, yürütmenin durdurulması kararıyla ilgili gelişmelerin yakından takip edileceği belirtildi. Hakan Toydaş'ın bu hukuki mücadelesi, Gölbaşı halkı ve bölgedeki öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve destekle izleniyor. Yüksekokulun yerinde kalması için yürütülen bu dava, ilçenin eğitim ve gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynak : PHA