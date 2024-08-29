Adıyaman İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, "İnsan" odaklı hizmet anlayışıyla, vatandaşlara yönelik 'Adreste Nüfus Hizmeti' uygulamasını hayata geçirdi. Bu yeni hizmetle, yaşlılık, engellilik, hastalık veya mücbir sebeplerle Nüfus Müdürlüğüne gelemeyen, özellikle köylerde ikamet eden vatandaşlar, kimlik kartı başvuru işlemlerini evlerinden gerçekleştirme imkanına kavuşuyor.

"Hayatınızın Her Anında" hizmet anlayışıyla başlatılan bu uygulama kapsamında, İl Nüfus Müdürlüğü mobil ekipleri, Gezici Mobil araçla köylerdeki vatandaşların evlerine giderek kimlik kartı başvuru işlemlerini alıyor. Bu sayede, nüfus hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanamayan vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlanmış oluyor.

Adıyaman İl Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, mobil ekiplerin köylerde özverili ve titiz bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve hizmetlere erişimini artırmak amacıyla çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PHA