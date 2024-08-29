Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Erdem Cantimur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Aydın, Vali Vekili Sayın Ali Erdoğan, İl Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Hüseyin Özhan, sivil toplum kuruluşları başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Valilikte önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, özellikle esnaf ve sanatkarların, sanayici ve tüccarların yaşadığı zorluklar, meslek gruplarının karşılaştığı sorunlar ve ilin genel ekonomik durumu ele alındı.

Görüşmelerde, ‘Mucbir Sebep Hali’nin uzatılması konusu öncelikli gündem maddesi olarak öne çıktı. Katılımcılar, esnaf ve sanayicilerin karşı karşıya kaldığı zorlukların hafifletilmesi adına bu sürecin uzatılmasının gerekliliği üzerinde durdular. Toplantıda ayrıca, yerel ekonominin canlandırılması ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çözüm önerileri detaylı bir şekilde tartışıldı.

Yetkililer, esnaf ve sanatkarlara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve mevcut sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirttiler. Toplantı, katılımcıların fikir alışverişi ile sona erdi ve alınan kararların en kısa sürede uygulamaya konulması planlanıyor.

Kaynak : PHA