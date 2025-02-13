Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kaymakam Seyhan, ilçede sporun daha da gelişmesi için tüm desteklerin sağlanacağını vurguladı. Kabul töreninde Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız tarafından Kaymakam Seyhan’a, spora verdiği katkılar nedeniyle bir plaket gönderildi. Plaket, tören sırasında takdim edildi.

Kaymakam Seyhan, sporcuların elde ettiği başarıların ilçenin spor altyapısı açısından büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Gölbaşı’nda gençlerimizin sporla buluşmasını teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sporcular ve antrenörler, ilçede sporun gelişimi için verilen desteklerden dolayı Kaymakam Seyhan’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA