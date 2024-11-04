Bu hizmet, sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmek isteyen ailelere kapsamlı rehberlik sağlarken, doğum öncesi süreç hakkında bilgilendirici eğitimler sunuyor.

Gebe Okulu’nda, gebeliğin ilk gününden doğum sonrası döneme kadar anne ve çocuk sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitimler veriliyor. Hastane bünyesinde başvuruda bulunan gebeler için, Fizyoterapist Yaprak Çağlayan, Diyetisyen Gizem Altın ve Psikolog Nurten Türk tarafından düzenli eğitimler sağlanmakta. Bu eğitimlerde, anne adaylarının fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimlere uyum sağlamalarına yardımcı olunuyor.

Hemşire Gökçen Özdemir, eğitimlerin önemine dikkat çekerek, "Gebelik, bir kadının yaşamında fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerle baş etmesi gereken önemli bir dönemdir. Doğum süreci ise kadının yaşamı boyunca az yaşayacağı mucizevi bir yolculuktur. Her kadının doğumunu güvenli koşullarda gerçekleştirebilmesi ve nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi en doğal hakkıdır," ifadelerini kullandı.

Özdemir, ayrıca Barselona Anne Hakları Bildirgesi’ne göre her kadının gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim alma hakkına sahip olduğunu belirterek, sağlık kurumlarının gebe bilgilendirme sınıfları açması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Gölbaşı Devlet Hastanesi Gebe Okulu, anne ve baba adaylarının ihtiyaç duyduğu bilgileri düzenli olarak sunuyor ve doğuma hazırlık sürecinde onlara rehberlik ediyor.

Hastanede eğitim alan anne adayları, Gebe Okulu’ndan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Fizyoterapist Yaprak Çağlayan, Diyetisyen Gizem Altın ve Psikolog Nurten Türk’e teşekkürlerini ilettiler. Eğitimler hafta içi her gün devam ediyor ve tüm gebe hastalar ile anne adayları ücretsiz olarak bu eğitime katılmaya davet ediliyor.

Kaynak : PHA