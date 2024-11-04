İlhami U. isimli şahıs, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı şişme yatak ile tedbir aldı. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen şahıs, polis ekiplerinin zorlu çabaları sonucu etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında fenalaşan ve baygınlık geçiren İlhami U.'ya, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Bayılan ve köpük kusan şahıs, müdahalenin ardından Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak : PHA