23 Nisan’ın gelecek nesillere verilen önemin ve güvenin simgesi olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım; “Bugün, milletimizin kaderini kendi eline aldığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğinin tüm dünyaya ilan edildiği günü; Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı büyük bir gurur ve kıvançla kutluyoruz. 23 Nisan 1920, Gazi meclisimizin açılışıyla, millet iradesinin en somut ifadesini bulduğu, ulusal egemenliğimizin taçlandığı bir dönüm noktasıdır. 23 Nisan 1920, sadece siyasi bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve gelişimin başlangıcıdır. ATA’mızın çocuklara armağan ettiği bu bayram, kıymetli evlatlarımızın gözlerindeki umudu ve ulusumuzun geleceğine olan inancımızı simgeler. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli bir vesiledir” dedi.

Başkan Yıldırım, sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim etmektir. Çünkü çocuklar bir ülkenin geleceğidir. Bundan dolayı çocuklarımıza sahip çıkmak ülkemizin geleceğine sahip çıkmak anlamını taşımaktadır. Değerli çocuklarımız, bu büyük mirasın yalnızca koruyucuları değil, aynı zamanda yarının liderleri, bilim insanları ve sanatçıları olarak şekillendiricileridir. Gölbaşı Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla çocuk şenliği düzenledik. Çocuklarımız etkinliğimizde doyasıya eğlendi, çocuk olmanın tadını çıkardılar. Çocuklarımız mutlu olursa bizlerde mutlu oluyoruz. Bu anlamlı günde, bir kez daha Milli Mücadelemizin Lideri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyor; milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum”

Kaynak : PHA