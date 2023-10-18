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“Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve modern mimarinin esas alındığı kalıcı konutların bir an önce tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi için ilimizin dört bir tarafında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.” denilen açıklamada, Gölbaşı ilçesi Yukarı Çöplü mevkiinde 300 dönüm arazi üzerinde yapılan afet konutlarının, 78 blok, 1302 daireden oluşacağı ve ayrıca 12 de dükkanın yer alacağı aktarıldı.

Gölbaşı’nda yapımı hızla devam eden afet konutları inşaat alanını gezerek inşaat çalışmalarında gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan ve yapımı tamamlanan örnek daireyi gezen Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, “Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için gayretle çalışıyoruz.” dedi.

Kaynak : PHA