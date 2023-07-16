Dr. Gülden Deniz Aksu;1992 Hatay doğumlu olup 2016 yılın da Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesinde ve Haydarpaşa Numune Hastanesinde çalıştıktan sonra Göğüs Hastalıkları Eğitimini 2017-2022 yılları arasında Balıkesir Tıp Fakültesinde tamamladı. 2023 yılında Gölbaşı Devlet Hastanesinde Göğüs Haslıkları Uzmanı olarak göreve başladı.

Başhekim Opr. Dr. Engin Çatal, ise göreve başlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülden Deniz Aksu'ya başarılar diledi.

Kaynak : PHA