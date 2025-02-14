"Sağlık emekçileri tükenmiş durumda"

Sağlık emekçilerinin yıllardır hak kayıpları ve adaletsizliklerle mücadele ettiğini belirten Aytemir, sağlık alanındaki sorunların yalnızca çalışanları değil, halk sağlığını da doğrudan etkilediğini ifade etti. Gelişen teknolojiyle birlikte dünya hızla değişirken, sağlık çalışanlarının hâlâ temel hakları için mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen talepleri

Hasan Aytemir, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yaşanan sorunları şu şekilde sıraladı:

Sağlıkta şiddet: Sağlık çalışanları her geçen gün daha fazla şiddete maruz kalıyor. Bu sorunun çözümü için etkili yasal düzenlemeler ve caydırıcı önlemler alınmalı.

Uygun çalışma koşulları: Her diş hekiminin 4 el kuralı ile çalışması gerektiği bilimsel bir gerçekken, hâlâ uygun olmayan koşullarda hizmet verilmeye çalışılıyor.

Yetersiz randevu süreleri: Hasta yoğunluğuna rağmen, sağlık emekçilerine yeterli zaman ayrılmadan çalışmaları bekleniyor.

Hasta mahremiyeti: Bir odada 2-3-4 ünit ile muayene yapılması, hasta mahremiyetini ihlal ediyor ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürüyor.

"Geçinemiyoruz! Tek kalem maaş istiyoruz!"

Sağlık çalışanlarının geçim sıkıntısı çektiğini vurgulayan Aytemir, maaş politikalarındaki düzensizliklere de dikkat çekti. Taban maaş, teşvik, sabit ek ödeme gibi karmaşık uygulamalar yerine, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş talebini yineledi.

"Biz en temel haklarımızın peşinde mücadele etmek zorunda kalırsak, mesleğimizi layığıyla nasıl icra edeceğiz?" diye soran Aytemir, sağlık emekçilerinin ekonomik kaygılarla boğuştuğu bir sistemde hizmet kalitesinin de olumsuz etkileneceğini belirtti.

"Bu bir onur meselesidir!"

Taleplerinin yalnızca ekonomik olmadığını, aynı zamanda meslek onuru ve sağlık hizmetlerinin kalitesiyle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan Hasan Aytemir, şunları söyledi:

"Bilgi birikimimizi, yeteneklerimizi ve insanlığa olan bağlılığımızı en iyi şekilde sunmak isterken, en temel özlük haklarımız için mücadele etmek zorunda kalmak, meslek onurumuza ve halkın sağlığına zarar vermektedir. Bu yalnızca bir ekonomik sorun değildir; onur meselesidir!"

"Haklarımızı istemekten vazgeçmeyeceğiz!"

Sağlık çalışanlarının sorunlarının artık görmezden gelinemez bir noktaya ulaştığını ifade eden Aytemir, "Asıl utanç verici olan, bu taleplerimizin hâlâ gündemde olmasıdır" diyerek, sağlık emekçilerinin mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

"Tarih, değişimi talep edenleri değil, değişime direnenleri yargılar. Şimdi zaman, birlikte bu düzeni değiştirme zamanıdır!" ifadeleriyle çağrıda bulunan Aytemir, sağlık emekçilerinin birlik içinde mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA