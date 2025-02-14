5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, belediye başkanları, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilgili kurumlar tarafından hayvanları koruma faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı. Sahipsiz hayvanların barınma, beslenme, tedavi ve rehabilitasyonu için yürütülen projeler değerlendirilirken, insan, hayvan ve çevre sağlığını koruma noktasında alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Ayrıca, hayvan haklarının korunması, kanuni düzenlemelerin uygulanabilirliğinin sağlanması ve Adıyaman'da daha etkin bir hayvan koruma sisteminin oluşturulması için izlenecek yol haritası belirlendi.

Sokak hayvanları için daha etkili adımlar atılacak

Toplantıda, Adıyaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla yeni projelerin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve barınak, besleme ve tedavi konularında mevcut hizmetlerin iyileştirilmesi yönünde kararlar alındı.

Hayvan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların hızlandırılacağı belirtilirken, vatandaşların da bilinçlendirilmesi ve sahipsiz hayvanlara yönelik farkındalık oluşturulması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılacağı ifade edildi.

Adıyaman'da sokak hayvanlarının güvenliği ve sağlıklı yaşam koşullarına kavuşmaları için ilgili kurumların koordinasyon içinde hareket edeceği vurgulanarak, alınan kararların en kısa sürede hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA