Her hafta düzenlenen "Salı Buluşmaları" kapsamında Ankara’daki Adıyamanlılarla bir araya gelen Milletvekili Alkayış, etkinliğin Adıyamanlıların kaynaşmasını sağladığını, sorun ve taleplerin doğrudan iletilmesine vesile olduğunu ifade etti. Vakfın Başkanı Mehmet Akgün ve yönetim kuruluna teşekkür eden Alkayış, bu buluşmaların memleket hasretini bir nebze de olsa giderdiğini, aynı zamanda Adıyaman’a dair önemli iş ve projelerin görüşülmesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Ankara Adıyamanlılar Vakfı’nın çalışmalarını önemsediklerini belirten Alkayış, bu tür platformların Adıyamanlılar arasında köprü görevi üstlendiğini ifade ederek, "Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Adıyaman’ımızı daha ileriye taşımak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Hep birlikte şehrimizi eskisinden daha güçlü bir noktaya getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ankara’daki Adıyamanlıları bir araya getiren etkinlik, samimi sohbetlerin yanı sıra şehrin ekonomik ve sosyal gelişimi için fikir alışverişinde bulunulan verimli bir buluşma oldu.

Kaynak : PHA