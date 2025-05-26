Uluslararası Dayanışmanın Yeni Adresi: Genç Nesiller Derneği

Açılış törenine Hollanda Umut Işığı Vakfı’nın gönüllüleri Petek, Havva, Jill, Sanine, Selcan ve Kubilay başta olmak üzere; Türk Ocakları İl Başkanı Samet Zenğinoglu, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Ayhan Tekin, Karapınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Balıbay, Mali Müşavir Mehmet Küçük, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, TÜGVA İl Başkanı Recep Tepe, Yeşilay İl Başkanı Bahattin Tunç, Genç Kızılay İl Başkanı Ahmet Rençber, Toplum Yararına Çalışanlar Derneği Başkanı Güner Kuzu, Adıyamanspor Clup Başkanı Recep Karaca, TEGV K15 Sorumlusu Büşra Simsi, ADYÜ Genç Nesiller Topluluğu Başkanı Rukiye Demir ve çok sayıda gönüllü genç katıldı.

Katılımcılar, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Cihan Bulundu’nun yoğurduğu çiğköfte eşliğinde etkinlikte buluştu.

Başkan Düşük: "Hollanda’dan Adıyaman’a Uzanmış Bir Dostluk Eli"

Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Genç Nesiller Derneği olarak Hollanda'dan gelen gönüllülerimizle Adıyaman'a bir sosyal tesis kazandırdık. Deprem sonrası sosyal dokunun onarılması, gençlerin yeniden bir araya gelip üretmesi için bu projeyi hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin: "Gençlik İçin Ortak Mücadele"

Açılışta söz alan AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin ise şunları söyledi:

“6 Şubat'ta ağır bir yara alan memleketimiz için, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz. Genç STK’larımıza bir yenisinin daha eklenmesinden memnuniyet duyuyorum. Hollanda’dan gelen misafirlerimize emekleri için teşekkür ediyorum.”

"Küçük Projeyle Başladık, Büyük Bir Hikâyeye Dönüştü"

Hollanda Umut Işığı gönüllüsü Kubilay, sosyal medya üzerinden başlayan dostluklarının bugün bir sosyal projeye dönüştüğünü belirtti:

“Okul projemiz kapsamında sosyal medya aracılığıyla Hasan Başkan’la tanıştık. Ortaya çıkan bu merkez, bizim için büyük bir anlam taşıyor. Herkese teşekkür ediyoruz.”

Selcan, Petek ve Jill de proje sürecini anlatarak, Adıyaman’daki insanların sıcaklığı ve misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hollanda’dan getirilen bağışlarla desteklenen proje, gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüldü.

Adıyaman’dan Hollanda’ya Vefa Hediyesi: 04.17 Saat Kulesi

Etkinlikte ayrıca, Adıyaman’da 6 Şubat 2023 depremini simgeleyen ve saat 04.17’yi göstermeye devam eden Saat Kulesi figürü, Hollandalı gönüllülere hediye edildi. Bu sembolik hediye, depremin acısını paylaşanlara Adıyaman halkının vefasını göstermek amacıyla takdim edildi.

Sosyal Dayanışmanın Güçlü Mesajı

Dernek Genel Merkezi’nin açılışı, yalnızca bir konteyner yerleşke değil; aynı zamanda gençliğin, uluslararası dayanışmanın ve sivil toplum gücünün simgesi olarak değerlendiriliyor.

Adıyamanlı gençlerin gönüllülük esasına dayalı katılımıyla şekillenen bu proje, özellikle deprem sonrası kentte gençlerin sosyal hayata katılımını artırmak açısından da umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA