6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman’a yardım eli uzatan bölgelerden biri olan Bozova, bu kez anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Genç Nesiller Derneği gönüllüleri, yardımseverlerin ve gençlerin katkılarıyla temin edilen kitaplar, oyuncaklar ve çeşitli ikramları Umutlu Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine ulaştırdı.

250 Öğrenciye Hediyeler Dağıtıldı, Halaylarla Eğlence Zirveye Çıktı

Etkinlikte, köydeki toplam 250 öğrenciye yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi. Ana sınıfı öğrencileri için yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilirken, boyama kitapları ve kol saatleri hediye edildi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ise çikolatalar dağıtılarak keyifli anlar yaşatıldı. Öğrencilerle birlikte halay çekilerek etkinlik neşe dolu bir şekilde tamamlandı.

1000 Kitaplık Bağış: Umutlu Köyü Okulu’na Büyük Destek

Eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla köy okuluna toplamda 1000 hikaye kitabı hediye edildi. Bu kitaplarla öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarına destek olunması hedefleniyor. Ayrıca okul kütüphanesinin geliştirilmesi için de bu bağışın önemli bir adım olduğu belirtildi.

“Birlikte Güçlüyüz” Mesajı

Genç Nesiller Derneği Genel Başkanı Hasan Nusret Düşük, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremlerinde bölge halkının dayanışması çok anlamlıydı. Bugün bu dayanışmayı devam ettirerek köy çocuklarına küçük de olsa bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz," dedi. Zeynel Karadağ ise, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara verdiğimiz her destek, yarınlarımız için bir yatırımdır. Bugün burada gördüğümüz mutluluk her şeye değer,” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle Birlikte Gelecek İçin Umutlar Yeşeriyor

Umutlu Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik, hem öğrenciler hem de gönüllüler için unutulmaz bir gün oldu. Öğrenciler, yüzleri gülerken, gönüllüler onların sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadı. Köy halkı ise bu anlamlı ziyaret için teşekkür ederek, “Bu dayanışma ruhu bizleri güçlendiriyor,” dedi.

Kaynak : PHA