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Kahta’da İmam Hatip Liseleri arası “Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması” düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği organizasyonlardan olan “Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması” bu yıl Kahta'da gerçekleştirildi.



İl genelinden öğrencilerinin katıldığı ve Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen yarışma Celalettin Camii'nde düzenlendi. Öğrenciler sırayla minbere çıkarak hutbelerini okudu. Kahta Müftülüğü vaiz ve imam hatiplerin jüri olarak görev yaptığı yarışmada öğrenciler sırayla minbere çıkarak hutbe okudu. Yarışmada, Şehit Mehmet Yerlikaya Anadolu İmam Hatip Lisesi(AİHL) öğrencisi Eyüp Arıcı birinci, Adıyaman AİHL öğrencisi Muhammed Mehdi Arı ikinci, Safvan Bin Muattal AİHL Öğrencisi ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılım sağlayan öğrencilere hediyelerini Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ile İlçe Müftülüğü Vaizi Turgut Karataş takdim etti.

Kur'an-ı Kerim'in emirlerinden birinin, Allah yoluna, güzel öğütle ve en güzel şekilde mücadele ederek davet görevi olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, "Dolayısıyla genç nesillerimizi de imam hatip liselerimizde, o hizmete hazırlamak gibi bir sorumluluk alanımız var. Bunlardan birisi de uzun yıllardan beri yapılagelen Kur'an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarımız ve hutbe yarışmalarımız. Bu yarışmalarımızda kaybeden bir öğrencimiz bulunmuyor. Öğrencilerimizi değerlendirme ve görme açısından bu yarışmalar düzenleniyor. Bu yarışmaların bizler için nesillerimiz için faydalı olduğuna inanıyor ve devamını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Yarışmayı Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Şube Müdürü Mehmet İnce, Okul İdarecileri ve öğrenci velileri izledi.

Kaynak : PHA