Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen 'Geleneksel 7 Renk Festivalleri'nin ilk günü, Ali Dağı Mesire Alanı'nda büyük bir coşkuyla sona erdi. Adıyaman'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen festival, Adıyaman ve farklı illerden gelen yüzlerce kişiyi bir araya getirdi. Festival, 24 ve 25 Ekim 2025 tarihlerinde de devam edecek.

Festival kapsamında, Adıyamanlıların yanı sıra farklı illerden gelen yüzlerce kişi hafta sonu düzenlenecek yamaç paraşütü, fotoğraf sergisi, off-road gibi birçok etkinlik için yerini aldı. 3 gün sürecek festivalin ilk gününde, birbirinden farklı sanatçılar konser verdi. Katılımcılar, şarkılar ve türküler eşliğinde gerçekleşen konserde halaylar çekerek keyifli anlar yaşadı. Katılımcılar ayrıca, festivalde yakılan kamp ateşi etrafında bir araya gelerek keyifli sohbetler eşliğinde zaman geçirdi.

7 Renk Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'nin ikinci gününde (24 Ekim), Off-Road araçlarının mücadelesi ve yamaç paraşütü, katılımcılara adrenalin dolu bir deneyim sunacak.

Kaynak : PERRE