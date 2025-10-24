Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Enver Özbek, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla düzenlenen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında protokol imzaladı.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkelerinde toplam 819 öğrenci kontenjanıyla uygulanacak program, gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim sunarken aynı zamanda gelir elde etme fırsatı da sağlayacak.

Programa katılmak isteyen gençler, 27-31 Ekim tarihleri arasında başvurularını e-Devlet üzerinden, ALO 170 hattı aracılığıyla veya İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Programın amacı, gençlerin iş hayatına hazırlanmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmak olarak açıklandı.

Kaynak : PERRE