Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 SKM (Elektronik Eşya Kaçakçılığı) kapsamında yürüttükleri çalışmada S.K., M.B., A.Ş., E.B. ve R.B. isimli şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
6 farklı ikamet ve 3 iş yerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 1 adet tabanca ve fişekler ile 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi.
Operasyon sonucunda, A.Ş. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS