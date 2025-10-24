Bunlar da ilginizi çekebilir

Operasyon sonucunda, A.Ş. ve R.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

6 farklı ikamet ve 3 iş yerinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 1 adet tabanca ve fişekler ile 8 gümrük kaçağı cep telefonu ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi.

Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 SKM (Elektronik Eşya Kaçakçılığı) kapsamında yürüttükleri çalışmada S.K., M.B., A.Ş., E.B. ve R.B. isimli şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

