Program sonunda öğrenciler, etkinliklerde aktif rol alarak hem öğrendiler hem de keyifli vakit geçirdi.

Topluluk danışmanlığını Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Meltem Avan 'ın yaptığı programda, öğrenciler doğadaki biyolojik çeşitliliğin tarım üzerindeki etkilerini öğrendi. Etkinlik boyunca doğa dostu üretim, sürdürülebilir tarım ve ekolojik denge konularında farkındalık çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen sunumlarda, tarım ekosisteminde önemli rol oynayan yararlı böcekler ve mikroorganizmaların üretim süreçlerine katkıları öğrencilere eğlenceli bir şekilde aktarıldı.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Araştırmaları Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen 'Tarımın Sessiz Kahramanları: Sevimli Böcekler ve Sevimli Mikroplar' adlı ÜNİDES Projesi, Gerger Güzelsu Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerle büyük ilgi gördü.

