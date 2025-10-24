Adıyaman'da düzenlenen 4'üncü '7 Renk Kültür, Sanat ve Doğa Festivali' kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi gönüllüleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekipleri, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant açtı.

Festival alanında vatandaşlarla bir araya gelen ekipler, bağımlılığın önlenmesine yönelik koruyucu ve bilinçlendirici çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gönüllülerden Gizem Canlı, amaçlarının bağımlı bireylerin merkeze ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Festivalde kültür ve sanat alanı olduğu için şubemizin sosyal alandaki çalışmaları ve koruyucu hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. YEDAM'da beş farklı bağımlılık alanında çalışmalar yürütülüyor. Rehabilitasyon ayağımız da mevcut. 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin acil kapısı yanında yer alıyoruz. Bağımlı bireyler, 115 numaralı hattımız üzerinden bizlere ulaşabiliyor. Tamamen gizlilik esaslı bir rehabilitasyon merkezinde hizmet veriyoruz. Danışanlarımızı ve yakınlarını bağımlılıkla mücadele noktasında YEDAM'a yönlendiriyoruz.'

Kaynak : PERRE