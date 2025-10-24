500 bin sosyal konut projesinde detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '500 bin konut projesindeki evler aylık 6.700 liradan başlayan taksitlerle 1,8 milyon TL fiyatla satılacak. Kuraları bu Aralık ayında çekeceğiz, ilk teslimatlar Mart 2027'de olacak' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen 'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde 'Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıkladı.

Bugüne kadar TOKİ aracılığıyla 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu tecrübesini 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımıyla, en az 2 milyon kişinin sağlam, modern ve uygun fiyatlı konutlara kavuşması hedefleniyor.

Projede konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. İstanbul'da ayrıca TOKİ eliyle ilk kez 'kiralık sosyal konut' modeli de hayata geçirilecek.

Yeni projede 55, 65 ve 80 metrekarelik 1+1 ve 2+1 konutlar yer alacak. Kontenjan dağılımı ise şu şekilde olacak:

Şehit aileleri, gaziler ve maluller: %5

Engelli vatandaşlar: %5

Emekliler: %20

Üç ve daha fazla çocuklu aileler: %10

Gençler: %20

Başvurular, 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kuralar 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.

Projede ayrıca 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 anaokulu, 500 aile sağlığı merkezi, 500 spor salonu ve 500 el sanatları merkezi de inşa edilecek. Camiler ise yöresel mimariye uygun şekilde tasarlanacak.

Kaynak : PERRE