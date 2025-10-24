Adıyaman Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Yeşil Vatan Seferberliği' etkinliğinde, Tarım Lisesi öğrencileri ile anaokulu öğrencileri bir araya gelerek marul ve kıvırcık fidelerini toprakla buluşturdu.

Etkinliğe katılan İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerle birlikte fide dikimi gerçekleştirdi. Tosun, doğa sevgisinin okul öncesi dönemden itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Minik öğrenciler toprakla buluşmanın heyecanını yaşarken, Tarım Lisesi öğrencileri de onlara rehberlik ederek çevre duyarlılığına katkı sundu. Etkinlikte, yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturuldu.

Kaynak : PERRE