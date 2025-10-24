Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen 'Geleneksel 7 Renk Festivalleri'nin ilk günü Ali Dağı Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar, festival boyunca kamp alanlarında konaklayabilecek, konserlere katılıp off-road gösterilerini izleyebilecek, yamaç paraşütüyle doğayı keşfedebilecek ve fotoğraf sunumlarıyla dolu dolu bir hafta sonu geçirebilecek.

Geleneksel 7 Renk Festivalleri'nin kurucusu Şükrü Aydın, festivalin her yıl daha da büyüdüğünü belirterek şunları ifade etti:

'Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz 7 Renk Festivalimiz, dolu dolu etkinliklerle 'gençlik' temalı gibi görünse de tüm Adıyaman halkına ve ailelerimize hitap ediyor. Paraşüt, müzik, fotoğraf sergisi, off-road gibi birçok etkinliğimiz var. Tüm halkımızı bu güzel atmosferi paylaşmaya davet ediyoruz. '

Yamaç Paraşütü Adıyaman İl Temsilcisi Serdar Erhan ise, Türkiye Hava Sporları Federasyonu çatısı altında yürütülen uçuş etkinlikleri hakkında bilgi vererek şöyle konuştu:

'Festival kapsamında üç gün boyunca yaklaşık 25 pilotumuzla yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştireceğiz. Çevre illerden gelen sporcularımız da bizimle olacak. Hep birlikte keyifli bir festival atmosferi oluşturmayı hedefliyoruz. Depremin ardından bu tür sosyal etkinliklerle şehrimizi canlandırmak istiyoruz. Valiliğimizin, Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın desteğiyle 7 Renk'i bir marka haline getirmeyi amaçlıyoruz.'

Festival, bu akşam düzenlenecek konser programıyla devam edecek. Etkinlik süresince Yeşilay ve jandarma ekipleri, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yapacak.

Kaynak : PERRE