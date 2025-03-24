Hatay’da Çocuklar İçin Festival Düzenlendi

Son olarak Hatay’da düzenlenen festivalde, 1000 çocuğa pasta ikram edilerek keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı. Etkinlik kapsamında çocuklar için oyun alanları, çeşitli atölyeler ve interaktif etkinlikler yer aldı. Çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri ve travmatik süreçlerin olumsuz etkilerinden uzaklaşmaları amacıyla düzenlenen festival, büyük ilgi gördü.

“Gelecek İçin Umutları Canlı Tutmaya Çalışıyoruz”

Geleceğe Yön Ver Derneği Başkanı Özlem Bilgi, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın umutlarını canlı tutmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için buradayız. Güçlü bireyler olarak geleceğe adım atmaları en büyük önceliğimiz.” ifadelerini kullandı.

Adıyaman’da Yeni Festival Hazırlığı

Dernek yetkilileri, bu tür etkinliklerin afet bölgelerindeki çocuklar için önemine vurgu yaparak, Adıyaman’da gerçekleştirdikleri etkinlikleri Adıyaman Barosu iş birliğiyle hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yakın tarihte Adıyaman’da da benzer bir festivalin düzenleneceği duyuruldu.

Kaynak : PHA