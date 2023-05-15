SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, “Değerler; davranışa rehberlik eden, bireyin kendini adadığı idealler ve inançlardır” dedi.

Toplumda bireyin sağlığının gerek korunmasına gerekse bakım ihtiyacına destek olacak en önemli meslek grubu içerisinde hemşireliğin yer aldığını belirten Prof. Dr. Dağlı, hemşirelik lisans eğitiminde, bilimsel bilgi ve kanıta dayalı bakım becerilerinin kazandırılması gerektiğini söyledi.

Mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip yetişmiş hemşirelerin benimsediği etik değerlerin; bireylerin sorumluluklarını yansıttığını, algılarını etkilediğini ve davranışlarına yön verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Son yıllarda küresel ve ulusal düzeyde afetler ve felaketler ile karşı karşıya kaldık. Yaşadığımız bu zor dönemler bize, hepimizle aynı koşullarda olmalarına rağmen mesleğini icra etmek için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan sağlık personelimizin değerini bir kez daha hatırlattı. Gösterdikleri gayret için tekrar teşekkür ediyor, kıymetli hemşerilerimizin ve hemşire adaylarımızın Hemşireler Haftasını yürekten kutluyorum.”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ise meslek etiğinin ayrılmaz bir parçası olan mesleki değerlerin, bireylerin görevlerini yerine getirirken uyması gereken rehber ilkeler olduğuna dikkat çekti.

Değerlerin, mesleki davranışlarla ilgili standartları ve beklenenleri yansıttığını anımsatan Prof. Dr. Pasinlioğlu, şöyle konuştu:

“Mesleki değerler, akademik eğitim ve mesleki tecrübelerle kazanılırken, kişisel değerler, içinde yaşanılan toplumun kültürü, yaşam anlayışı ve deneyimlerle kazanılır. Değerlerin ışığında, hemşirelerin değerlerini çalışma hayatına özenle yansıttıkları bir meslek yaşamı diliyorum.”

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu da başkanlığını üstlendiği sempozyumda yaptığı konuşmada şu görüşlere yer verdi:

“Hemşireliğin sürekli değişen dünyaya hem bugün hem de gelecekte ayak uydurması, var olan statüsünü geliştirmesi, bakımın kalitesini artırmasında profesyonellik ve mesleki değerler yol gösterici bir araçtır. ‘Bizim Hemşirelerimiz Bizim Geleceğimiz’ diyor, tüm meslektaşlarımın Hemşireler Günü’nü kutluyorum.”

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Ovayolu, “Değer Temelli Bakımda Teorik ve Uygulamanın Bütünlüğü” konulu sunumunda değerlerin, bireylerin davranışlarının ahlaki standartlarını oluşturduğuna, kişinin karar verme düzeyini, karakterini ve yaşam biçimini etkilediğine ve birçok problemin çözüm sürecinde anahtar rolü üstlendiğine değindi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin Işık, yaptığı sunumda şu bilgileri paylaştı:

“Değişen sağlık sistemi ve hemşirelik hizmetleri, hemşirelik eğitimini de şüphesiz ki derinden etkilemekte, sağlık ve eğitim kurumları arasında iş birliği ile ortak değer arayışını zorunlu kılmaktadır.

Hemşirelerin, en değerli varlık olarak gördüğü insanın yaşamına, onuruna, bireysellik ve bütünlüğüne, değerlerine ve kararlarına saygı duyarak nitelikli hizmet verebilmesi ancak değerlere temellenen eğitim ile mümkündür.”

Oturum başkanlığını SANKO Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz’ın yaptığı öğleden sonraki oturumda, SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Esra Kelleci “2023 ICN Teması: Bizim Hemşirelerimiz, Bizim Geleceğimiz’’, SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı öğrencisi Nida Oturakçıibogil “Hemşirelik Hizmetlerinde Doğru Rol Model Olma ve Önemi’’, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Leyla Polat “Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel ve Profesyonel Değerleri’’ başlıklı sunum yaptı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve sunuculuğunu Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Esra Çelik’in yaptığı sempozyum hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA