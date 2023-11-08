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İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "ABD ve İsrail, Gazze halkını tahliye etmek ve karşılığında çatışmayı durdurmak için Körfez ülkeleri, Mısır ve Türkiye ile görüşüyor. Türkiye'ye 750 bin Gazzelinin alınması karşılığında ihtiyacı olan döviz sağlanacak" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde; Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhâl durdurulması, sivillerin zarar görmemesi, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması ve Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yerinden edilmesinin önlenmesi için çabaların sürdürüldüğüne dikkati çekildi.

"Gazze'deki sivilleri yerlerinden etmeye yönelik herhangi bir yaklaşım kabul edilmemektedir" denilen açıklamada asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.