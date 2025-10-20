Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda robotik cerrahi ile diz protez ameliyatları gerçekleştiriliyor. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cenk Cankuş, 'Diz protez ameliyatı (Diz artroplastisi), diz ekleminde ileri derecede kireçlenme (Osteoartrit) ya da hasar nedeniyle oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığını gidermek amacıyla uygulanan cerrahi bir tedavidir' dedi.

Özellikle ileri derecede osteoartritli veya ekleminde ciddi hasar olan hastalarda yaşam kalitesini artırmak için tercih edilen yöntemde, robotik cerrahi sistemi ameliyat sırasında sensör verilerini kullanarak protez bileşenlerini milimetrik doğrulukla yerleştiriyor.

Dr. Cankuş, robotik cerrahinin sağladığı avantajları şöyle anlattı:

'Her hastaya özel sanal ameliyat planı oluşturuluyor. Protez bileşenleri ideal hizalanıyor ve dengeleniyor, çevre dokular korunuyor. Bu sayede ameliyat sonrası ağrı azalıyor ve iyileşme süresi kısalıyor. Ayrıca doğru yerleştirme, protezin ömrünü uzatıyor ve komplikasyon riskini azaltıyor. Robotik sistem sayesinde, hastalarımız daha kısa sürede günlük yaşamlarına dönebiliyor ve ameliyat sonrası başarılı sonuçlar elde ediyor.'

Kaynak : PERRE