Şanlıurfa'da 20 bin kişiye siber güvenlik farkındalığı eğitimi verildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, düzenlenen Çocuk ve Gençlik Buluşması etkinliklerinde vatandaşları siber güvenlik konularında bilgilendirdi. Etkinliklerde toplam 20 bin kişiye; yasadışı bahis, güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı, sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

Etkinlikler kapsamında çocuk ve gençler için bilgi yarışmaları da düzenlenerek, farkındalığın artırılması hedeflendi. Yetkililer, vatandaşlara 'Siber güvenliğinizi ihmal etmeyin, geleceğinizi koruyun' uyarısında bulundu.

Kaynak : PERRE