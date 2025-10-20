Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2024 yılında kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen Halk Kart uygulaması kapsamında bugüne kadar 2 bin 345 aileye yardım ulaştırıldı.

15 Ekim 2025 itibarıyla her aileye 2 bin TL nakdi destek sağlanırken, yıl içinde toplamda 6 milyon 586 bin TL tutarında yardım gerçekleştirildi. Başkan Tutdere, belediyenin sosyal destek çalışmalarının titizlikle ve adil bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, toplam 15 bin 297 hanenin sosyoekonomik durumunun incelendiğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 2 bin 388 aile 1. ve 2. derece, 2 bin 826 aile ise 3. derece ihtiyaç sahibi olarak belirlendi. 1. ve 2. derece ihtiyaç sahibi 2 bin 345 aileye Halk Kart teslim edildi, kart teslimine henüz gelemeyen 43 aile ise müdürlüğe başvurduklarında destekten faydalanacak. 3. derece ihtiyaç sahiplerine de imkânlar ölçüsünde destek sağlanacak.

Başkan Tutdere, dağıtımın planlı ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, 'Müdürlüğümüz, başvuruları aldıktan sonra hane ziyaretleri yaparak sosyoekonomik durum araştırması gerçekleştiriyor. Amacımız, Adıyaman'da kimsenin kendini yalnız hissetmemesidir. Halkımızın yanında olmaya ve dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

