Şeriban ÖZÇAKMAK - TÜİK verilerine göre Adıyaman'da 2024 yılında 21 bin 158 kişi göç etti. En fazla göç, eğitim ve daha iyi yaşam koşulları amacıyla gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Adıyaman'da 2024 yılında toplam 21 bin 158 kişi il dışına göç etti. Göç etme nedenleri arasında eğitim ilk sırada yer aldı; 4 bin 609 kişi eğitim amacıyla Adıyaman'dan ayrıldı. Daha iyi konut ve yaşam koşulları arayışıyla göç edenlerin sayısı 4 bin 202, aile bağımlı nedenlerle göç edenlerin sayısı 4 bin 362 olarak kaydedildi.

Göç etme nedenlerinin dağılımı:

Tayin veya iş değişikliği nedeniyle göç edenler 2 bin 69 kişi, işe başlamak veya iş bulmak amacıyla göç edenler 1 bin 663 kişi oldu. Ailevi nedenlerle göç edenlerin sayısı 1 bin 235, geri dönme amacıyla göç edenler 1 bin 203 kişi olarak bildirildi. Sağlık veya bakım gerekçesiyle göç edenler 104 kişi, ev almak amacıyla göç edenler 475 kişi, emeklilik sebebiyle göç edenler ise 56 kişi olarak kayıtlara geçti. Diğer nedenlerle göç edenlerin sayısı 370, bilinmeyen nedenlerle göç edenlerin sayısı 810 olarak açıklandı.

TÜİK verileri, Adıyaman'da 2024 yılı göç hareketlerinin sayısal dağılımını ortaya koydu.

Kaynak : PERRE